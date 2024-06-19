Король Чарльз III і його дружина Камілла зачарували розкішними образами на відкритті Royal Ascot

18 червня у Великій Британії відкрилися традиційні кінні перегони Royal Ascot за присутності монарших осіб. Король Чарльз III та його дружина Камілла очолили урочисту процесію.

Вони з'явилися на іподромі Ascot Racecourse у вишуканих вбраннях. Разом з королем та королевою були й інші представники монаршої родини.

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Всі вони дотримувалися суворого дрес-коду заходу. Так, 75-річний Чарльз був вбраний у сірий костюм-трійку з жовтим жилетом, блакитною краваткою та капелюхом-циліндром. Королева Камілла приєдналася до свого чоловіка в елегантному синьому костюмі від відомого дизайнера Фіони Клер, доповнивши образ яскравим капелюшком.

Що відомо про кінні перегони Royal Ascot у Великій Британії