Король Чарльз III і його дружина Камілла зачарували розкішними образами на відкритті Royal Ascot
19 червня 2024, 18:00Читать новость на русском
Джерело:People
18 червня у Великій Британії відкрилися традиційні кінні перегони Royal Ascot за присутності монарших осіб. Король Чарльз III та його дружина Камілла очолили урочисту процесію.
Вони з'явилися на іподромі Ascot Racecourse у вишуканих вбраннях. Разом з королем та королевою були й інші представники монаршої родини.
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Всі вони дотримувалися суворого дрес-коду заходу. Так, 75-річний Чарльз був вбраний у сірий костюм-трійку з жовтим жилетом, блакитною краваткою та капелюхом-циліндром. Королева Камілла приєдналася до свого чоловіка в елегантному синьому костюмі від відомого дизайнера Фіони Клер, доповнивши образ яскравим капелюшком.
Що відомо про кінні перегони Royal Ascot у Великій Британії
- Це щорічна спортивна подія, яка проходить у містечку Аскот і вважається однією з найпрестижніших та найбільш очікуваних у Сполученому Королівстві.
- Вона відрізняється суворими вимогами до дрес-коду відвідувачів. Так, для жінок обов'язковим атрибутом є капелюшок. Вбрання має бути елегантним і розкішним. Також на кінні перегони радять одягати спідницю за коліно та верхній одяг, що прикриває плечі.
- Важливою деталлю є різноманітність капелюшків – на кожен день перегонів слід одягати новий.
- Чоловіки повинні дотримуватися класичного стилю кінця 19 століття. Це передбачає костюм-трійку чорного або сірого кольору, світлий жилет на ґудзиках, білу сорочку, смугасті штани та циліндр.
- Суворі правила дрес-коду для Royal Ascot не випадкові. Вони покликані зберегти елегантність та традиційний шарм цієї події.