Ігнорує дзвінки й листи: стало відомо, чому король Чарльз III не спілкується з принцом Гаррі

Стосунки між принцом Гаррі та королем Чарльзом III стають дедалі гіршими. Після зізнання монарха про свою хворобу його син не може ніяк зв'язатися з ним.

Раніше принц Гаррі думав над переїздом з США до Великої Британії. Він разом з дружиною Меган Маркл розглядав можливість життя на дві країни. Таким чином, чоловік хотів зблизитися з королівською родиною.

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Як зазначив інсайдер, стосунки між королем Чарльзом III і його молодшим сином значно погіршилися після останнього візиту принца Гаррі до Великої Британії у травні. Тоді чоловік відсвяткував 10-ту річницю Ігор Нескорених, які є одним з найбільших його досягнень. Однак, монарх проігнорував запрошення принца Гаррі й не прийшов на церемонію через насичений графік роботи.

Водночас джерело вважає, що молодший син короля хотів переконати батька відновити офіційний захист над ним з Меган. Відомо, що принц протягом чотирьох років бореться за свою безпеку у суді, тому він хотів якомога швидше завершити цей процес, але поки безрезультатно.

Як зауважив інсайдер, король Чарльз III не відповідає на дзвінки Гаррі та ігнорує листи молодшого сина.

Він зараз недоступний. Дзвінки Гаррі залишаються без відповіді. Він намагався зв'язатися з королем, але ці дзвінки теж залишаються без відповіді,

– повідомило джерело.

Нагадаємо, у 2020 році принц Гаррі та Меган Маркл відмовилися від королівських обов'язків. Подружжя не могло змиритися з постійним стеженням від представників ЗМІ та забороною від Букінгемського палацу розвивати бренд з назвою SussexRoyal. З того часу пара живе у США разом з дітьми.