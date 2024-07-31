Лорд Феллоуз відомий як колишній особистий секретар королеви Єлизавети II. Також він був дядьком принца Вільяма та принца Гаррі.

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Причини смерті лорда наразі не розголошуються.

Зауважимо, граф Чарльз Спенсер, молодший брат принцеси Діани, підтвердив смерть лорда Феллоуза і вшанував його як "справжнього джентльмена". Він згадував Роберта як виняткову людину, сповнену гумору, мудрості й чесності.

Я дуже пишаюся тим, що був його зятем,

– наголосив Спенсер.

Нагадаємо, лорд Феллоуз обіймав посаду особистого секретаря королеви з 1990 до 1999 року. Він відіграв ключову роль у підтримці монархії під час кризового 1992 року, який Єлизавета II назвала своїм "annus horribilis" (жахливим роком). Цей період включав розлучення трьох її дітей, пожежу у Віндзорському замку та загальне падіння популярності королівської родини.

До того ж Роберт мав тісні родинні зв'язки з королівською сім'єю, оскільки був одружений з леді Джейн Спенсер, старшою сестрою принцеси Діани, що робило його дядьком принців Вільяма та Гаррі. Крім того, він доводився двоюрідним братом Рональду Фергюсону, батьку Сари Фергюсон, колишньої дружини принца Ендрю.