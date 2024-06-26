На концерті alyona alyona і Jerry Heil стендап-комік впав зі сцени: в якому стані гуморист
Джерело:Jerry Heil
25 червня пройшов концерт співачок alyona alyona та Jerry Heil, на якому виступив стендап-комік Тарас Яремій. Однак, стався інцидент – чоловік впав прямо зі сцени.
Водночас він вже прокоментував свій стан. До того ж Jerry Heil також висловилася про цю ситуацію.
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У концертному залі !FESTrepublic, у Львові, Тарас підійшов занадто близько до краю сцени. Тримаючи гітару у руках, Яремій зробив крок назад і несподівано впав в оркестрову яму. Однак, коміку пощастило, бо там не було музикантів. Втім, він швидко піднявся і вийшов на сцену до артисток, яких інцидент неабияк здивував.
Згодом Тарас у своїх соцмережах посміявся зі свого падіння. Також чоловік коротко розповів, як почувався одразу після інциденту.
"Сміюсь, бо така захисна реакція. Насправді було х**ово", — зізнався гуморист.
Тарас Яремій про своє падіння зі сцени / Скриншот з інстаграм-сторіс
Пізніше Jerry Heil також повідомила своїм шанувальникам про цю ситуацію. Співачка закликала зупинити цей "челендж", натякнувши на власні випадки падіння зі сцени.
У нас на концерті вчора впав (в оркестрову яму, якби вона там була, але її не було, на щастя) Тарас Яремій. Припиніть цей челендж, будь ласка, бо страшно,
– написала артистка.
Jerry Heil впала зі сцени: що відомо
- Схожий інцидент стався зі співачкою у грудні 2022 року. Тоді вона поїхала в тур містами України, зокрема в Тернопіль. Під час концерту вона хотіла підійти до глядачів, однак не помітила, як опинилася на краю сцени. Артистка впала в оркестрову яму, через що її госпіталізували.
- Згодом стало відомо, що вона зламала собі ребро.
- Тому, їй довелося перенести наступний виступ в Івано-Франківську.