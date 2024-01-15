Крім того, артист поспілкувався з главою Генштабу ЗСУ Сергієм Шапталою. За словами Сєрги, ця зустріч була дуже надихаюча.
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Коля Сєрга показався з Валерієм Залужним
Співак опублікував світлину з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і главою Генштабу ЗСУ Сергієм Шапталою. Як виявилося, вони неочікувано зустрілися на позиціях українських військових.
Я не знаю що може надихнути більше, ніж зустріч з Главкомом ЗСУ Валерієм Федоровичем Залужним і начальником ГШ ЗСУ Сергієм Олександровичем Шапталою на позиціях наших воїнів Запорізького напрямку,
– зазначив артист.
Реакція мережі
У коментарях під публікацією фани залишили багато приємних слів як артисту, так і Головнокомандувачу та главі Генштабу ЗСУ.
- "Велика повага вам! Бережіть себе";
- "Неочікувано задоволене обличчя одразу привернуло увагу";
- "Це фото надихає і нас";
- "Приємно бачити таке задоволене обличчя";
- "Наша гордість".
Коля Сєрга у війську
Музикант раніше спілкувався російською мовою й навіть деякий час мешкав у Росії. Втім, з початком повномасштабної війни, Сєрга перейшов на українську. Крім того, він заохочує земляків вивчати рідну культуру та мову.
Зараз Коля часто буває на передовій, надаючи підтримку захисникам. Артист став одним з організаторів ініціативи "Культурний десант", яка працює з відказниками, з морально-психологічним станом, бойовою злагодженістю, з повагою до командирів та колосальною втомою у війську.
Відомо, що ця робота триває 4 дні на тиждень у певній бригаді, до якої відправили артистів.
"Армія – це дуже сувора система, просто поїхати поспівати пісні не можна. Потрібно пояснити мету, показати результати. Коли приїжджаємо, заміряємо морально-психологічний стан до початку роботи, уважно вивчаємо аудиторію з якою працюємо. Тоді аналізуємо та відповідно вибудовуємо програму, а потім звітуємо по кожній зустрічі", – поділився виконавець.
До того ж музикант зазначив, що в "Культурному десанті" є люди, які відповідають за роботу з уявою, з формою – це зазвичай гумор, є люди, які відповідають за переконання, за цінності, є ті, хто пропрацьовують вірування та призначення.