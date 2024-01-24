Очільник "Культурного десанту" Коля Сєрга для 24 Каналу розповів свою думку з приводу Гринкевичів, яких підозрюють у розкраданні державних коштів та шахрайстві. На його думку, крадіжка грошей у військових дорівнює забраним життям захисників.

Цікаво "Мого чоловіка накрила СБУ": блогерки висміяли Морозюк та Гринкевича у тікток-хіті

Коля Сєрга про Гринкевичів

Викрадення мільярдів гривень на ЗСУ вираховується кількістю життів, які забрані. Я не вважаю, що життя цього створіння – не назвав би навіть людиною – варте життя хоч одного воїна Збройних Сил України,

– висловився Коля Сєрга.

Музикант назвав найкраще покарання для корупціонерів та шахраїв, які обкрадають військових.

"Тому, на мою думку, в таких випадках щонайменше потрібна повна конфіскація майна усієї тієї родини з подальшою передачею на користь ЗСУ. А самим Гринкевичам – бажано досмертний строк і чорна мітка", – зауважив артист.

Як зірки коментували скандал з Гринкевичами