Очільник "Культурного десанту" Коля Сєрга для 24 Каналу розповів свою думку з приводу Гринкевичів, яких підозрюють у розкраданні державних коштів та шахрайстві. На його думку, крадіжка грошей у військових дорівнює забраним життям захисників.
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Коля Сєрга про Гринкевичів
Викрадення мільярдів гривень на ЗСУ вираховується кількістю життів, які забрані. Я не вважаю, що життя цього створіння – не назвав би навіть людиною – варте життя хоч одного воїна Збройних Сил України,
– висловився Коля Сєрга.
Музикант назвав найкраще покарання для корупціонерів та шахраїв, які обкрадають військових.
"Тому, на мою думку, в таких випадках щонайменше потрібна повна конфіскація майна усієї тієї родини з подальшою передачею на користь ЗСУ. А самим Гринкевичам – бажано досмертний строк і чорна мітка", – зауважив артист.
Як зірки коментували скандал з Гринкевичами
- ДБР затримало Романа Гринкевича в Одесі після кількох днів розшуку, він хотів втекти за кордон. Його доставили до суду, де обрали запобіжний захід. Він перебуватиме під вартою до 17 березня з можливістю застави розміром у 500 мільйонів гривень.
- У залі суду Роман Гринкевич не захотів говорити про Соню Морозюк, яка заявила про скасування заручин. "Не хочу коментувати все, що пов'язано з нею", – сказав Гринкевич.
- Сестра Романа Гринкевича тим часом заявила, що людям "замилюють очі", а правда на їхньому боці. За її словами, брат не збирався перетинати кордон.