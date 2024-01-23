Такі емоційні висловлювання з'явилися в інстаграм-сторіс Ольги. Тривалий час її сторінка була закритою, однак тепер Гринкевич вирішила розповісти свою правду.
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Сестра Гринкевича висловилася про його затримання
Ольга, яка раніше хизувалася поїздкою в золотому VIP-вагоні "Укрзалізниці", не приховує свого невдоволення тим, що брата затримали. За її словами, Роман не збирався перетинати кордон, адже на всіх фото він зображений "на ліжку в тапочках".
Я дуже сподіваюся, що люди почали розуміти масштаб абсурду! Почали розуміти те, як замилюють очі! Як суспільство використовують проти людей, на боці яких правда!
– емоційно висловилася Гринкевич.
Також Ольга вирішала звернути увагу на питання етики з боку правоохоронців щодо опублікованих фото. На кадрах, які розлетілися мережею, Роман Гринкевич зображений напівоголеним. Але це затримання обговорюють активно ще й тому, що співробітники ДБР розмовляли з підозрюваним російською мовою.
Ольга підкреслила, що зараз її сім'я лише чекає правосуддя, адже "остаточне рішення за судом, який спиратиметься на факти, а не на брехню та маніпуляції ЗМІ".
Я лиш хочу побажати своєму батькові та братові наснаги й терпіння, щоб достойно пройти ці випробування. Моя найдорожча сім'я. Дякую всім, хто здатний реально дивитися на ситуацію та оцінювати її з обох боків. Дякую людям, що висловлюють підтримку!
– підсумувала Гринкевич у сторіс.
Реакція Ольги Гринкевич на затримання брата / Скриншоти інстаграм-сторіс дівчини
Романа Гринкевича взяли під варту: головне
- 17 січня львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу та чотирьом його партнерам, серед яких син, оголосили підозру у шахрайстві та створенні злочинної організації. За даними слідства, вони реалізовували шахрайські схеми на закупівлі одягу та білизни для ЗСУ.
- Ігоря та ще трьох підозрюваних одразу взяли під варту, а Роман зник, тож його оголосили у розшук.
- 22 січня Гринкевича-молодшого затримали в Одесі. За даними правоохоронців, він планував втекти з України.
- Того ж дня Романа відправили до Києва, де у Печерському районному суді йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою до 17 березня 2024 року з альтернативою внесення застави у розмірі понад 500 мільйонів гривень.
- Сторона захисту заявила, що відповідний запобіжний захід вважає необґрунтованим, тож вже 23 січня подаватиме апеляційну скаргу.