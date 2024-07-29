Причиною став відеозапис, де Созаєва назвала її "нахабною тварюкою" та звинуватила у руйнуванні сім'ї. Тепер танцівниця розповіла про свою реакцію на судовий позов і зізналася, чи вирішалася ця проблема.

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Спочатку Лариса Созаєва готувалася до апеляції, але через повномасштабне вторгнення вирішила не продовжувати судовий процес і відшкодувала збитки у розмірі 8 000 гривень, а також судовий збір у розмірі 3 178 гривень.

Пройшов певний час. Я подумала: навіщо мені це все? Заплачу ті гроші. Наша судова система – це не про справедливість, це про гроші. Зараз я вже все відпустила, не маю жодних образ, кожен живе своє життя і робить свій вибір,

– пояснила жінка.

Водночас танцівниця не відмовляється від своїх слів.

Я не шкодую, що висловлювала свою думку про нову дружину Павліка в публічному просторі. Бо коли це все відбувалося, журналісти казали: мовляв, це нормально – мати кохання в будь-якому віці, хвалили їх, які молодці! Я просто показала, хто така та людина. Там не скільки про кохання, там зовсім інші бажання – досягнути своєї мети,

– наголосила Лариса.

Нещодавно Катерина Реп'яхова, нинішня дружина Віктора Павліка, також прокоментувала ситуацію з колишньою співака. За її словами, Созаєва більше не втручається в їхнє життя і її це дуже тішить.