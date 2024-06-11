KOLA чесно відповіла, які у неї стосунки з дітьми чоловіка від попередніх стосунків
Джерело:"Неймовірна правда про зірок"
Чоловік української співачки KOLA має дітей від попереднього шлюбу. Артистка розповіла, чи ладнає з ними та чи готова сама до дітей.
Виконавиця Анастасія Прудіус, більш відома як KOLA, відкрито розповідає про стосунки зі своїм чоловіком. Пара перебуває на відстані, адже він проживає в Ізраїлі.
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В Ізраїлі також живуть діти В'ячеслава від попередніх стосунків – Шон та Адам. KOLA зізналася, що знайшла з ними контакт – вони перебувають у хороших дружніх взаєминах.
У дуже класних стосунках. Вони – мої друзі, я їх дуже люблю. Шоне й Адаме, привіт,
– сказала співачка.
Зірка зізналася, що готова до того, щоб самій стати мамою. Однак коли саме це станеться – невідомо. Щодо цього питання KOLA віддалась у руки долі.
Що відомо про шлюб KOLA
- Співачка вперше зустріла свого обранця влітку 2022 року на благодійному концерті. Вже через кілька місяців В'ячеслав зробив артистці пропозицію. Зірка спершу довго обговорювала з чоловіком їхнє майбутнє, адже він проживає в Ізраїлі. А згодом погодилась.
- В'ячеслав та Анастасія зіграли тихе і скромне весілля у Празі в колі найрідніших. Про це ніхто не знав – лише згодом артистка розповіла про своє особисте життя на інтерв'ю з Машею Єфросиніною.
- У пари стосунки на відстані, тому KOLA часто ділиться секретами міцного шлюбу. Це любов, повага та щире бажання бути поруч.