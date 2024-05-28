KOLA відверто зізналася, чи планує дітей від чоловіка, який живе в Ізраїлі

Співачка KOLA перебуває у шлюбі з чоловіком-іноземцем В'ячеславом, який живе в Ізраїлі. Артистка чесно розповіла про стосунки на відстані та відповіла, чи планує дітей.

Також виконавиця раніше зізнавалася, що знає секрет міцного шлюбу. За словами артистки, це любов, повага та щире бажання бути поруч.

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Що говорить KOLA про стосунки на відстані та дітей

Співачка поділилася, що в колишніх стосунках були присутні ревнощі з її боку, втім у шлюбі з В’ячеславом панує тільки довіра і любов. Виконавиця впевнена у гідності свого чоловіка. До того ж вона зазначила, що коханий її ніколи не образить.

Основа будь-яких довготривалих стосунків це довіра, дружба й любов. Мені пощастило, бо в мене все це є. Усе залежить від чоловіка й жінки. Деяких своїх чоловіків я ревнувала, бо вони поводили себе некрасиво,

– зазначила KOLA.

Водночас співачка розповіла, що планує в майбутньому стати мамою. Втім, наразі вона хоче почекати і сфокусуватися на розвитку кар'єри. Однак, подружжя ще думає над тим, де житиме, коли в них з'явиться дитина.

Це проблемка. Ми про це дуже часто говоримо. Це питання потрібно ще вирішувати, оскільки коханий працює в Ізраїлі. Але впевнена, що ми знайдемо вихід,

– поділилася артистка.

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Що відомо про шлюб KOLA