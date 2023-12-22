Володимир Остапчук та його обраниця Катерина Полтавська не зізнавалися, чи вступили вони в офіційний шлюб. Та в інтерв'ю Анатолію Анатолічу шоумен натякнув, що такий день у житті подружжя міг статися.

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Остапчук натякнув на одруження

Анатолій Анатоліч запитав колегу про найкращий день нього року. Володимир назвав цей день – це 22 лютого. Але не уточнив, що саме тоді відбулося.

Це був морозний день. Це була гарна погода. Я точно пам'ятаю, це 22.02.2023 року. Це особисте, але це був найкращий день 2023 року. Це пов'язано з моєю коханою. Щось сталося приємне… Але я не буду казати,

– зауважив Володимир Остапчук.

Інтерв'ю з Володимиром Остапчуком: дивіться відео онлайн

Чому ця фраза наштовхнула на думки про шлюб

Шанувальники запідозрили, що Остапчук говорить саме про шлюб з Катериною Полтавською. Все тому, що 22 лютого пара виклала фото з сервісу "Готово", де, зокрема, можна оформити шлюб за добу.



Пара могла оформити шлюб 22 лютого / Фото з інстаграм-сторіз

Після цього Катерина у своїх інстаграм-сторіз почала називати Володимира своїм чоловіком. Але запитань про шлюб теж уникала.

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська познайомилися в інстаграмі. Їхні романтичні стосунки почалися 4 жовтня, адже саме в цей день пара відсвяткувала рік разом. Вони приховували роман кілька місяців, але фото в однакових місцях вивели їх на чисту воду. Тож згодом пара офіційно підтвердила стосунки.