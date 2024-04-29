Klavdia Petrivna вперше з'явилась на радіо та презентувала дует з Артемом Пивоваровим

Віднедавна Klavdia Petrivna почала з'являтися на публіці. Після її першого виступу на концерті, артистка завітала на радіо.

Klavdia Petrivna та Артем Пивоваров кілька днів тому випустили спільну пісню – "Барабан". Уже сьогодні, 29 квітня, артисти представили трек на радіо.

До слова Донька Юрія Ткача перевтілилась у загадкову Klavdia Petrivna: чарівне відео

Перша поява Klavdia Petrivna на радіо

Якщо для Артема Пивоварова це звична справа, то інкогніто-виконавиця Klavdia Petrivna вперше прийшла на радіо. Вона постала у total black look: це класичний костюм, корсет, широкий ремінь. Родзинкою її образу став капелюх з широкими крисами та довгою бахромою, що повністю закрила її обличчя.

Співачка дотримувалась свого загадкового образу і тоді, коли давала коментарі ведучим. На запитання про співпрацю з Артемом зірка іронічно процитувала самого Пивоварова.

Знаєте, що я вам скажу? Як казав один великий мудрець, якого я дуже поважаю: "Не заздріть, колеги, розвивайтесь, шукайте один одного",

– сказала Klavdia Petrivna.

Klavdia Petrivna на радіо: відео

Що відомо про її пісню з Артемом Пивоваровим

Артем Пивоваров та Klavdia Petrivna представили спільну пісню ще на великому сольному концерті співака, де інкогніто-співачка вперше засвітилась на сцені.

Артем Пивоваров та Klavdia Petrivna – "Барабан": дивіться відео онлайн

Уже 25 квітня відбулась прем'єра їхнього дуету й треку "Барабан". Пісня натхненна віршем поета "Розстріляного Відродження Гео Шкурупія.