Кейт Міддлтон, яка бореться з раком, знову з'явиться на публіці: палац розповів деталі

Принцеса Уельська, яка продовжує лікування від раку, буде присутньою на фіналі Вімблдону. Вона не порушить традицію та вручить трофеї переможцям.

Через хворобу Кейт Міддлтон відмовилась від багатьох королівських обов'язків. Однак Кенсінгтонський палац повідомив, що принцеса зможе відвідати чоловічий фінал Вімблдону. Він відбудеться у неділю, 14 липня.

До слова Висловила подяку: Кейт Міддлтон вийшла на зв'язок і поділилась зворушливим дописом

Принцеса Уельська вже 8 років є покровителькою Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету. Тому вона традиційно вручатиме трофеї переможцю – Новаку Джоковичу або Карлосу Алькарасу.

Однак Кетрін не зможе відвідати жіночий фінал Вімблдону. Від імені Її Високості приз вручатиме голова Вімблдону Деббі Джеванс.

Це буде друга поява Кейт Міддлтон на публіці після того, як вона зізналась про боротьбу з раком. 15 червня принцеса вперше вийшла у світ, з'явившись на урочистому параді Trooping the Colour. Раніше дружина принца Вільяма казала, що відвідає кілька заходів влітку.