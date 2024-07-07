Кейт Міддлтон опублікувала інстаграм-сторіз, у якому поділилася посланням для Ендрю Маррея. Вона звернулась до нього як покровителька Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету.

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Неймовірна кар'єра на Вімблдоні добігає кінця. Ти повинен бути дуже гордий. Від імені всіх нас, дякую!

– написала у короткому зверненні принцеса Уельська.



Кейт Міддлтон звернулась до Маррея / Фото з інстаграм-сторіз

Ендрю Маррей – британський тенісист, який зіграв на Вімблдоні один зі своїх останніх матчів. Він збирається попрощатися зі спортом через травми.

Ендрю Маррей та Кейт Міддлтон є друзями: вперше вони почали спілкуватися 3 роки тому під час пандемії. Тому принцеса вирішила підтримати тенісиста на заході його кар'єри.

Піддані сподіваються побачити Кейт Міддлтон на фіналі Вімблдонського тенісного турніру, адже вона щороку вручала трофеї переможцям. Однак невідомо, чи зможе принцеса Уельська вийти у світ. Кетрін продовжує лікуватися від раку.