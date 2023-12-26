25 грудня члени британської королівської родини зібралися на традиційну різдвяну службу. Сім'ю очолював король Чарльз III й королева Камілла.

До слова Принц Гаррі й Меган Маркл показали свою різдвяну листівку: звідки це фото

Образ Кейт Міддлтон

Принц Вільям та Кейт Міддлтон взяли на службу разом із собою трьох дітей – принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

Принцеса Уельська мала вишуканий вигляд. Вона одягнула темно-синій светр з високою стійкою та пальто королівського синього кольору від Alexander McQueen. Її образ доповнював стильний капелюшок, а також замшеві чоботи від Gianvito Rossi.

Кетрін не забула й про аксесуари, тому обрала сережки принцесі Діани – з сапфірами та діамантами.



Королівська родина / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Король та королева обрали пальта у нюдових кольорах.



Королівська родина / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Також на службу завітала принцеса Анна, принц Едвард з сім'єю, принцеси Євгенія та Беатріс з чоловіками.



Королівська родина / Фото з інстаграму королівської сім'ї

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