25 грудня члени британської королівської родини зібралися на традиційну різдвяну службу. Сім'ю очолював король Чарльз III й королева Камілла.
До слова Принц Гаррі й Меган Маркл показали свою різдвяну листівку: звідки це фото
Образ Кейт Міддлтон
Принц Вільям та Кейт Міддлтон взяли на службу разом із собою трьох дітей – принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.
Принцеса Уельська мала вишуканий вигляд. Вона одягнула темно-синій светр з високою стійкою та пальто королівського синього кольору від Alexander McQueen. Її образ доповнював стильний капелюшок, а також замшеві чоботи від Gianvito Rossi.
Кетрін не забула й про аксесуари, тому обрала сережки принцесі Діани – з сапфірами та діамантами.
Королівська родина / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Король та королева обрали пальта у нюдових кольорах.
Королівська родина / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Також на службу завітала принцеса Анна, принц Едвард з сім'єю, принцеси Євгенія та Беатріс з чоловіками.
Королівська родина / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Останні образи Кейт Міддлтон
- На щорічний різдвяний дипломатичний прийом Кейт Міддлтон одягнула рожеву сукню з паєтками та камінцями. Її образ доповнювала тіара з діамантами й перлинами і сережки королеви Єлизавети II.
- Для фото на різдвяну листівку принцеса Кетрін обрала доволі лаконічний образ – джинси та білу сорочку.
- На різдвяному концерті принцеса Уельська з'явилась у вишуканому total white образі. Вона одягнула кашеміровий светр від та прямі штани, а зверху накинула білосніжне пальто від іменитого дизайнера Chris Kerr Bespoke Tailor.