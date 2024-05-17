Кейт Міддлтон розсекретила зворушливе прізвисько принцеси Шарлотти

Кожен член королівської родини має довге офіційне ім'я. Та за закритими дверима все не так формально. Стало відомо, яке миле прізвисько має принцеса Шарлотта.

Повне ім'я єдиної доньки принца Вільяма та Кейт Міддлтон – Шарлотта Єлизавета Діана Уельська. Та за недовгий час після її народження батьки придумали їй коротше прізвисько.

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Яке прізвисько у принцеси Шарлотти

Інфлюенсерка Лаура-Енн Барр у 2019 році завітала до Віндзор-Парку. Там вона почула, що принцеса Уельська назвала свою доньку не Шарлоттою, а "Лотті".

Вважається, що Шарлотту так називають ще й шкільні друзі – Лотті Уельс, на честь нових титулів, які отримали її батьки після смерті Єлизавети ІІ.



Принцеса Шарлотта / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Королівський кореспондент Vanity Fair Кеті Нікол розповідала, що це не єдине прізвисько Шарлотти. Батьки також кажуть на неї "принцеса-воїн" через відповідний характер.

Які прізвиська в інших членів королівської сім'ї