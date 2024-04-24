Історичний момент: Кейт Міддлтон уперше отримала почесний орден від Чарльза III

Король Чарльз III нагородив 42-річну Кейт членством в ордені Кавалерів Честі. Це перший випадок, коли член королівської сім'ї був відзначений цією престижною нагородою.

До того ж відомо, що цю нагороду поки що отримали лише 65 осіб. Серед відомих лауреатів – співак Пол Маккартні та письменниця Джоан Роулінг.

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Орден традиційно вручається за виняткові досягнення в літературі, музиці, науці, політиці, промисловості та релігії. Водночас Кейт була відзначена за її значний внесок саме у мистецтво, оскільки вона є патроном Королівського фотографічного товариства та Національної портретної галереї.

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