Історичний момент: Кейт Міддлтон уперше отримала почесний орден від Чарльза III
24 квітня 2024, 18:09Читать новость на русском
Джерело:Sky News
Король Чарльз III нагородив 42-річну Кейт членством в ордені Кавалерів Честі. Це перший випадок, коли член королівської сім'ї був відзначений цією престижною нагородою.
До того ж відомо, що цю нагороду поки що отримали лише 65 осіб. Серед відомих лауреатів – співак Пол Маккартні та письменниця Джоан Роулінг.
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Що відомо про відзнаку для принцеси Уельської
Орден традиційно вручається за виняткові досягнення в літературі, музиці, науці, політиці, промисловості та релігії. Водночас Кейт була відзначена за її значний внесок саме у мистецтво, оскільки вона є патроном Королівського фотографічного товариства та Національної портретної галереї.
Що відомо про стосунки Кейт Міддлтон і Чарльз III
- Як раніше розповідали інсайдери, їхні взаємини значно зміцнилися, оскільки принцеса та монарх підтримують один одного у цей непростий період, коли їм обом діагностували рак.
- Повідомляється, що Кетрін ставиться до короля більше як до батька, ніж до монарха, і він дуже цінує це.
- Принцеса Уельська проводить часу з Чарльзом і часто до нього телефонує, щоб підняти настрій.