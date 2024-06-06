Кейт Міддлтон може ніколи не виконувати королівські обов'язки через хворобу, – ЗМІ

Принцеса Уельська проходить лікування від раку. Її самопочуття на цьому тлі могло погіршитися, підозрюють у британській пресі.

Протягом останніх тижнів принцесу Уельську бачили з дітьми. Вона не виходить на публіку й не виконує королівських обов'язків – такий спосіб життя Кейт може вести ще довго.

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За словами джерел у королівському палаці, Кейт Міддлтон все-таки виконує певні королівські обов'язки. Однак до своєї попередньої роботи вона може вже ніколи не повернутися.

Одужання Кейт проходить добре. Вона не може зустрічатися з багатьма людьми, тому що стан погіршиться, і вони не хочуть, щоб її скомпрометували, але вона на ногах,

– пишуть у пресі.

Підданих і шанувальників турбує ця тема. На думку друзів, що близькі до принцеси, команда переоцінює можливості Кетрін. "Вона може ніколи не повернутися у ту роль, в якій люди бачили її раніше".

Однак покращилися стосунки між Кейт Міддлтон та принцом Вільямом. Між ними відновився колишній зв'язок, тому подружжя стало ближче. Тим паче, що зараз принцеса має більше часу для сім'ї.

"Вона почуває себе достатньо сильною, щоб бути дуже залученою до виховання", – додають джерела.

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