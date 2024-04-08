Поки принцеса лікується від раку: у сім'ї Кейт Міддлтон з'явилися серйозні проблеми

Кейт Міддлтон бореться з раком, тим часом у її батьків назріла чимала проблема. Сімейний бізнес перебуває у скрутному становищі.

Мама принцеси Уельської всіляко підтримує доньку в її боротьбі з хворобою. І намагається захистити від ще однієї біди, яка сталась з сімейним бізнесом.

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Мати Кейт Міддлтон стикнулась з боргами

Керол та Майкл Міддлтон не можуть виплатити серйозні борги. Їхній бізнес The Party Pieces Company перебуває у важкій ситуації. Батьки Кейт не можуть розрахувати витрати фірми на банкрутство, що становить 260 тисяч фунтів стерлінгів (близько 330 тисяч доларів).

Фірма, яка відповідає за справу про неспроможність бізнесу Міддлтонів, повідомила, що пара не може сплатити всю суму. Ще минулого року їхня компанія заборгувала 2,6 мільйона фунтів стерлінгів кредиторам.

Утім мати Кейт Міддлтон оберігає її від цих проблем, щоб у доньки не з'являлось нових турбот.

Керол відчайдушно намагається змусити Кейт повністю зосередитися на своєму одужанні. Це дуже тривожний час для сім'ї, але вони не чекають ніякої допомоги від своїх дітей і не хочуть, щоб вони хвилювалися,

– кажуть інсайдери.

Хвороба Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська перенесла операцію на черевній порожнині, після чого тривалий час не виходила на публіку. Вже на той час, після додаткових аналізів, Кейт Міддлтон дізналася про рак. Вона не оголошувала інформацію одразу, щоб вберегти сім'ю від шуму.

Дружина принца Вільяма 22 березня нарешті повідомила про те, що у неї діагностували рак. Кетрін зізналась, що останні кілька місяців були надскладними для неї та всієї сім'ї. Вона була шокована побачити результати аналізів.

Наразі невідомо, від якого раку лікується принцеса. Наприкінці лютого Кейт Міддлтон розпочала курс хіміотерапії. Вона цілком налаштована на одужання та оточена підтримкою всієї родини.