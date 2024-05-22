Втрачає вагу та волосся: інсайдери розкрили подробиці про стан онкохворої Кейт Міддлтон
Джерело:Marca
Принцеса Уельська бореться з раком і вже розпочала курс хімієтерапії. Джерела, близькі до королівської родини, розповіли як зараз почувається Кейт Міддлтон.
З'ясувалося, самопочуття Її Високості не найкраще. Водночас принц Вільям залишається поруч з коханою й дітьми та підтримує кохану.
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Що інсайдери кажуть про самопочуття Кейт Міддлтон
Джерела повідомляють, що хвороба негативно впливає на принцесу Уельську, і їй все важче приховувати це від принца Джорджа та інших дітей. Все через, те, що хімієтерапія має серйозні побічні ефекти, включаючи нудоту, втрату волосся й ваги, втому і підвищений ризик до інфекцій.
Вільям намагається бути опорою для Кейт. Він одночасно піклується про дітей і виконує офіційні обов'язки. Для них обох це складний період. Вільям намагається скоротити кількість поїздок і проводити більше віддалених заходів, адже зараз Кейт і діти – на першому місці,
– наголосили інсайдери.
Що відомо про хворобу Кейт Міддлтон
- У середині січня 2024 року принцеса Уельська перенесла операцію на черевній порожнині в одній із приватних лондонських клінік.
- Лише нещодавно стало відомо, що хірургічне втручання провели фахівці з римської клініки Gemelli, які спеціально прибули до Великої Британії.
- Вже через 12 днів Кетрін виписали з лікарні.
- Однак після цього Її Високість тривалий період не з'являлася на публіці, що викликало занепокоєння та спекуляції про її стан здоров'я.
- Одна з таких чуток підтвердилася – у Кейт Міддлтон діагностували рак, і зараз в Лондоні вона проходить курс хімієтерапії.