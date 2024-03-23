Розуміє, як ніхто: король Чарльз ІІІ зворушливо відреагував на рак Міддлтон

22 березня Кейт Міддлтон офіційно заявила, що у неї діагностували рак і зараз вона проходить курс хімієтерапії. Принцеса Уельська записала відеозвернення, де зізналася, що для неї це стало великим шоком. Король Чарльз III, який теж хворіє на рак, вже відреагував на заяву Кетрін.

Як виявилося, монарху та його дружині заздалегідь повідомили про стан здоров’я принцеси Уельської. Подружжя знало і про плани Міддлтон випустити відеозвернення.

Цікаво Кейт Міддлтон хвора на рак: принцеса проходить хімієтерапію

Реакція короля Чарльза III на хворобу Кейт

Король дуже пишається тим, що принцеса не побоялася та насмілилася розкрити свій діагноз на широкий загал. Ба більше, він підтримує з нею "найтісніший контакт" та усіма силами підтримує її.

Король і королева продовжать пропонувати свою любов і підтримку всій родині в цей важкий час,

– заявив король Чарльз III.

Хто ще з родини відреагував на розкриття діагнозу Кейт