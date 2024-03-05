Повелася на гроші: дружина Віктора Павліка відповіла на закиди хейтерів щодо заміжжя
Джерело:Катя Репяхова
Дружина Віктора Павліка часто отримує гнівні коментарі. Зокрема її звинувачують у меркантильності, мовляв, вийшла заміж лише через гроші.
Такі висловлювання на свою адресу зіркова дружина може прочитати в особистому блозі. Днями в інстаграмі вона вкотре відповіла хейтерам.
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Як Репяхова поставила критиків на місце
Подружжя отримує чимало критики у свою адресу. Найбільше хейту зазнає Катерина, а саме через її нібито нещирість у стосунках. Окрім цього, у неї з Віктором доволі велика різниця у віці, а саме – 29 років. Як зізнається Репяхова, її засуджують через ймовірність шлюбу з розрахунку.
У своєму інстаграмі блогерка вирішила переконати критиків у їхній неправоті. Репяхова опублікувала невелике відео, де на початку показала основні претензії хейтерів щодо шлюбу з артистом.
Потім Катерина продемонструвала, як вона носить великі коробки з речами для власного бренду дитячого одягу, без усілякої допомоги. Таким чином бізнесвумен вкотре довела, що теж важко працює над своєю власною справою.
Віктор Павлік підтримав дружину
Віктор Павлік відреагував на допис коханої смайликами, які сміються. Артиста розсмішили докори хейтерів, які без причини звинувачували його дружину в лицемірстві.
Реакція Віктора Павліка / Скриншот з інстаграму Катерини
Від коханки до дружини
- Знайомство Віктора та Катерини відбулося, коли той ще був у шлюбі зі своєю третьою дружиною Лорою Созаєвою. Репяхова разом з другом поїхала на концерт артиста, де згодом випадково дізналася, що живе в одному готелі з Павліком. Це був 2015 рік і на той момент Катерині був всього 21.
- Роман ретельно приховувався, проте якось дівчина проговорилася і сказала, що вони разом Павліком вже 6 років. Попри звинувачення у руйнуванні сім'ї Катерина запевняє, що Віктор вже не жив тоді зі своєю дружиною.
- Згодом Репяхова стала концертним директором коханого, таким чином завжди була поруч з ним. У 2019 Павлік розлучився з Созаєвою, а вже через рік повів під вінець молоду кохану.
- Деякі користувачі через велику різницю у віці засуджують цей шлюб, а саму Катерину багато хто називає меркантильною. Проте дівчина вже давно звикла до пліток навколо себе і вони більше її не чіпляють.
- У 2021 році Катя Репяхова подарувала Віктору Павліку маленького синочка Михасика. Зіркове подружжя стверджують, що на одній дитині вони зупинятися не будуть та обов’язково народять ще для сина сестричку.