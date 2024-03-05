Такі висловлювання на свою адресу зіркова дружина може прочитати в особистому блозі. Днями в інстаграмі вона вкотре відповіла хейтерам.

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Як Репяхова поставила критиків на місце

Подружжя отримує чимало критики у свою адресу. Найбільше хейту зазнає Катерина, а саме через її нібито нещирість у стосунках. Окрім цього, у неї з Віктором доволі велика різниця у віці, а саме – 29 років. Як зізнається Репяхова, її засуджують через ймовірність шлюбу з розрахунку.

У своєму інстаграмі блогерка вирішила переконати критиків у їхній неправоті. Репяхова опублікувала невелике відео, де на початку показала основні претензії хейтерів щодо шлюбу з артистом.

Потім Катерина продемонструвала, як вона носить великі коробки з речами для власного бренду дитячого одягу, без усілякої допомоги. Таким чином бізнесвумен вкотре довела, що теж важко працює над своєю власною справою.

Віктор Павлік підтримав дружину

Віктор Павлік відреагував на допис коханої смайликами, які сміються. Артиста розсмішили докори хейтерів, які без причини звинувачували його дружину в лицемірстві.

Реакція Віктора Павліка / Скриншот з інстаграму Катерини

Від коханки до дружини