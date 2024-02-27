Блогерка Катерина Репяхова зранку розповіла, що її плани на трохи змінилися. Їй довелось відвезти сина в садок, хоч з понеділка цим мав займатися чоловік – Віктор Павлік.

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Скільки коштував ремонт авто Павліка

Зіркова дружина пояснила, що натомість Віктор Павлік повіз свій автомобіль на ремонт. Восени минулого року хтось скинув щось важке на машину, через це розбилося панорамне скло.

На щастя, автівка виконавця була застрахована. Віктору Павліку знадобилось провести певний час за бюрократичною тяганиною. Та завдяки цьому страхова виплатила суму на ремонт.

Добре, що машина застрахована, для неї і викликали поліцію,

– розповіла Катерина Репяхова.

На ремонт страхова компанія виплатила Віктору Павліку 7 тисяч доларів (понад 250 тисяч гривень). Тоді як послуга страхування обійшлась йому на дві тисячі доларів дешевше.

Віктор Павлік відвіз авто на ремонт після пошкодження: відео

Скільки коштує автівка Віктора Павліка