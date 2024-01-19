Телеведуча Катя Осадча поспілкувалася з шанувальниками в інстаграм-сторіз. Її запитали про найулюбленіший спогад з дитинства.
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Катя Осадча показала дитяче фото
Катерина зізналась, що їй важко виділити один особливий спогад. Але показала фото з 80-х років, де вона позувала у костюмі лисички.
Ось на цьому фото я із самостійно обрізаним чубчиком,
– розповіла Осадча.
Катя Осадча показала архівне фото / Фото з інстаграм-сторіз
Телеведуча розповіла, які ще моменти з дитинства запам'яталися їй найбільше.
"А взагалі – літо і поїздки на базу відпочинку на Десні, стигла шовковиця з дерева, крик ластівок перед дощем, ковзанка на озері. Можу довго перераховувати", – поділилась Катя Осадча.
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