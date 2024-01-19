Телеведуча Катя Осадча поспілкувалася з шанувальниками в інстаграм-сторіз. Її запитали про найулюбленіший спогад з дитинства.

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Катя Осадча показала дитяче фото

Катерина зізналась, що їй важко виділити один особливий спогад. Але показала фото з 80-х років, де вона позувала у костюмі лисички.

Ось на цьому фото я із самостійно обрізаним чубчиком,

– розповіла Осадча.



Катя Осадча показала архівне фото / Фото з інстаграм-сторіз

Телеведуча розповіла, які ще моменти з дитинства запам'яталися їй найбільше.

"А взагалі – літо і поїздки на базу відпочинку на Десні, стигла шовковиця з дерева, крик ластівок перед дощем, ковзанка на озері. Можу довго перераховувати", – поділилась Катя Осадча.

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