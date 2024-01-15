Колишня солістка "ВІА Гри" Міша Романова опублікувала в інстаграм-сторіз фото зі свого архіву. Вона вдалась у спогади і пригадала, якою була 10 років тому.

До слова Тоня Матвієнко й Арсен Мірзоян зворушливо привітали доньку з днем народження: рідкісні фото Ніни

Міша Романова показала архівне фото

Виконавиця показала світлину, яку зробила близько 10 років тому. На фото зображена Міша Романова разом із Максом Барських. Поряд з ними їхні подруги Вікторія та Людмила.

"10 років тому", - лаконічно підписала кадр артистка.



Міша Романова і Макс Барських з друзями / Фото з інстаграм-сторіз

Макс Барських та Міша Романова познайомилися ще за шкільною партою – разом закінчили художній ліцей та переїхали до Києва. Там вступили до академії естрадного і циркового мистецтва, а також ділили одну квартиру. Через це їм часто приписували роман.

У 2018 році Міша Романова стала мамою. Тоді артисти породичалися – Барських став хрещеним її сина Мартіна.

Які ще зірки породичалися в українському шоубізі