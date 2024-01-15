Колишня солістка "ВІА Гри" Міша Романова опублікувала в інстаграм-сторіз фото зі свого архіву. Вона вдалась у спогади і пригадала, якою була 10 років тому.

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Міша Романова показала архівне фото

Виконавиця показала світлину, яку зробила близько 10 років тому. На фото зображена Міша Романова разом із Максом Барських. Поряд з ними їхні подруги Вікторія та Людмила.

"10 років тому", - лаконічно підписала кадр артистка.


Міша Романова і Макс Барських з друзями / Фото з інстаграм-сторіз

Макс Барських та Міша Романова познайомилися ще за шкільною партою – разом закінчили художній ліцей та переїхали до Києва. Там вступили до академії естрадного і циркового мистецтва, а також ділили одну квартиру. Через це їм часто приписували роман.

У 2018 році Міша Романова стала мамою. Тоді артисти породичалися – Барських став хрещеним її сина Мартіна.

Які ще зірки породичалися в українському шоубізі

  • Соломія Вітвіцька є хрещеною мамою Івана – старшого сина Світлани Тарабарової. Вони часто проводять час разом і провідують одне одного на свята.
  • Оля Цибульська і Дзідзьо безліч разів спростовували чутки про роман, адже насправді вони є кумами. У 2018 році співаки стали хрещеними батьками для сина Надії – натхненниці гурту "Дзідзьо" – Дениса.
  • Репер Потап став хрещеним батьком для сина подружжя телеведучих Юрія Горбунова та Катерини Осадчої – Івана.