Колишня солістка "ВІА Гри" Міша Романова опублікувала в інстаграм-сторіз фото зі свого архіву. Вона вдалась у спогади і пригадала, якою була 10 років тому.
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Міша Романова показала архівне фото
Виконавиця показала світлину, яку зробила близько 10 років тому. На фото зображена Міша Романова разом із Максом Барських. Поряд з ними їхні подруги Вікторія та Людмила.
"10 років тому", - лаконічно підписала кадр артистка.
Міша Романова і Макс Барських з друзями / Фото з інстаграм-сторіз
Макс Барських та Міша Романова познайомилися ще за шкільною партою – разом закінчили художній ліцей та переїхали до Києва. Там вступили до академії естрадного і циркового мистецтва, а також ділили одну квартиру. Через це їм часто приписували роман.
У 2018 році Міша Романова стала мамою. Тоді артисти породичалися – Барських став хрещеним її сина Мартіна.
Які ще зірки породичалися в українському шоубізі
- Соломія Вітвіцька є хрещеною мамою Івана – старшого сина Світлани Тарабарової. Вони часто проводять час разом і провідують одне одного на свята.
- Оля Цибульська і Дзідзьо безліч разів спростовували чутки про роман, адже насправді вони є кумами. У 2018 році співаки стали хрещеними батьками для сина Надії – натхненниці гурту "Дзідзьо" – Дениса.
- Репер Потап став хрещеним батьком для сина подружжя телеведучих Юрія Горбунова та Катерини Осадчої – Івана.