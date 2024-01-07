Український співак Сергій Танчинець опублікував рідкісні світлини на особистій сторінці в інстаграмі. Це кадри з батьком музиканта.

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Сергій Танчинець показав батька

Лідер БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ поділився двома фото. Перший кадр – архівний, на ньому Танчинець зображений ще дитиною в обіймах батька.



Сергій Танчинець з батьком / Фото з інстаграму Сергія Танчинця

Вже на другому знімку музикант спробував відтворити фото з архіву та зробив кадр з батьком у нинішні дні. Щоправда, надав йому ефекту старої світлини, щоб можна було чітко порівняти зміни у зовнішності Сергія та його батька.

Па, любимо тебе! Будь здоровий! Живи нам довго-довго!!! Многії літа,

– написав Сергій Танчинець.



Сергій Танчинець з батьком / Фото з інстаграму Сергія Танчинця

Ці знімки розчулили мережу та шанувальників Сергія Танчинця. Вони бажають всілякого добра батькові у коментарях.