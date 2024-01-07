Український співак Сергій Танчинець опублікував рідкісні світлини на особистій сторінці в інстаграмі. Це кадри з батьком музиканта.
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Сергій Танчинець показав батька
Лідер БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ поділився двома фото. Перший кадр – архівний, на ньому Танчинець зображений ще дитиною в обіймах батька.
Сергій Танчинець з батьком / Фото з інстаграму Сергія Танчинця
Вже на другому знімку музикант спробував відтворити фото з архіву та зробив кадр з батьком у нинішні дні. Щоправда, надав йому ефекту старої світлини, щоб можна було чітко порівняти зміни у зовнішності Сергія та його батька.
Па, любимо тебе! Будь здоровий! Живи нам довго-довго!!! Многії літа,
– написав Сергій Танчинець.
Сергій Танчинець з батьком / Фото з інстаграму Сергія Танчинця
Ці знімки розчулили мережу та шанувальників Сергія Танчинця. Вони бажають всілякого добра батькові у коментарях.
- "Здоров’я таткові", – Злата Огнєвіч;
- "Многая літа", – Соломія Вітвіцька;
- "Як Ви схожі з татом, так і малий, точна Ваша копія. Сильні гени";
- "З Днем народження. Бажаю здоровʼя і жити в мирній Україні. Хай Вас тішать діти та онучата";
- "Чиста копія татка. Вітаємо на многії благії літа";
- "Живі батьки – це два крила за спиною, хай так ще буде багато років, многая літа імениннику".