У головному офісі ООН у Женеві відбувся сайд-івент за участі "Центру громадянських свобод" та Міжнародної федерації з прав людини. Катя Осадча нагадала світові про те, що росіяни незаконно утримують в полоні українських цивільних.

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До Женеви з Катею Осадчою та іншими правозахисницями прибули українки, які відчули російські злочини на собі. Серед них – Тетяна з Харківщини. Її чоловік Павло Орлов понад 2 роки перебуває в російському полоні. Він пережив катування під час окупації Харківщини.

Історію Тетяни має почути світ. Тому вона одна з тих, кого ми запросили до Женеви на спеціальний сайд-івент, який відбувся під час 56-ї сесії ради ООН з прав людини. Ми дуже сподіваємось, що це матиме ефект і наші цивільні ув'язнені якнайшвидше повернуться додому,

– підкреслила Катя Осадча.



Українська делегація в ООН / Фото "1+1"

На заході звучали свідчення правозахисниць, Каті Осадчої, українок, які постраждали від російських злочинів, також звучали фрагменти записаних інтерв'ю.

Представниця Міжнародної федерації з прав людини в ООН Марія Солоджані зізналась, що була вражена почутими історіями. Вона наголосила, що всі делегати мають робити якнайбільше, щоб звільнити цивільних українців з полону.