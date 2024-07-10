В главном офисе ООН в Женеве состоялся сайд-ивент с участием "Центра гражданских свобод" и Международной федерации по правам человека. Катя Осадчая напомнила миру о том, что россияне незаконно удерживают в плену украинских гражданских.

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В Женеву с Катей Осадчей и другими правозащитницами прибыли украинки, которые почувствовали российские преступления на себе. Среди них – Татьяна из Харьковской области. Ее муж Павел Орлов более 2 лет находится в российском плену. Он пережил пытки во время оккупации Харьковщины.

Историю Татьяны должен услышать мир. Поэтому она одна из тех, кого мы пригласили в Женеву на специальный сайд-ивент, который состоялся во время 56-й сессии совета ООН по правам человека. Мы очень надеемся, что это будет иметь эффект и наши гражданские заключенные как можно быстрее вернутся домой,

– подчеркнула Катя Осадчая.



Украинская делегация в ООН / Фото "1+1"

На мероприятии звучали свидетельства правозащитниц, Кати Осадчей, украинок, пострадавших от российских преступлений, также звучали фрагменты записанных интервью.

Представительница Международной федерации по правам человека в ООН Мария Солоджани призналась, что была поражена услышанными историями. Она подчеркнула, что все делегаты должны делать как можно больше, чтобы освободить гражданских украинцев из плена.