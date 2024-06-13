Віктор Павлік чуттєво привітав дружину з ювілеєм: рідкісний кадр подружжя

13 червня дружина Віктора Павліка, Катерина Репяхова, відзначає свій день народження. Блогерка поділилася з шанувальниками святковими фото і відео. До того ж співак присвятив пост своїй коханій.

Цікаво, що кілька тижнів тому подружжя святкувало 4-ту річницю весілля. Інфлюенсерка влаштувала сюрприз артистові.

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З нагоди дня народження своєї дружини Павлік опублікував спільне фото з нею. На кадрі зірки постали усміхненими в обіймах одне одного. Водночас подружжя одягнуло сорочки білого кольору. Віктор присвятив чуттєві слова Катерині, вкотре зізнавшись їй у коханні.

Щиро вітаю з днем народження! Бажаю всіх благ! Люблю тебе і дякую за все,

– написав співак.

Репяхова креативно підійшла до публікацій у свій ювілей. Вона показала відео, де постала 20-річною студенткою, яка слухає пісню Павліка "Ні обіцянок, ні пробачень" по радіо. Однак, раптово змінюється кадр, і Катерина – 30-річна жінка з дитиною, яка вийшла заміж за Віктора і має змогу почути легендарний трек наживо.

10 років як одна мить! Життя, куди ти летиш? Я не встигаю,

– зізналася Репяхова.

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