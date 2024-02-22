У своєму інстаграмі блогерка поділилась, що матері вже тричі відмовляють у нарахуванні пенсії. Вона запропонувала своїм підписникам відгадати причину.

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Деякі прихильники Репяхової припустили, що 62-річній жінці не дають виплат через ізраїльську візу, адже вона має в цій країні родину. Однак, жінка спростувала таку думку. З'ясувалось, що причиною є бюрократичний нюанс – відсутність потрібної печатки.

Мамі 62 роки, і у мами немає пенсії, хоча вона працювала більшу частину свого життя. Їй три рази відмовляли, тому що постійно чогось не вистачає. Цього разу – печатки, яку мали поставити в 1985 році у відділі народної освіти,

– написала вона.



Мамі Репяхової не платять пенсію / Скриншот з інстаграму блогерки

Мама Катерини працювала вчителькою математики багато років. Однак, зараз жінка все ще залишається без пенсії від держави.

На що раніше скаржилась Репяхова

Днями блогерка розповіла, що майже пів року страждає від постійних болів. Вона має проблеми з плечем, які почалися після занять з плавання.

"Проблема, з якою мучуся вже пів року. Скільки займаюся плаванням, стільки в мене і болить плече. В один момент я навіть подумала, що невже я маю залишити плавання, мені ж так подобається. Чесно сказати, я просто чекала, що воно мине. Але дива не сталося", – розповіла Катерина.

Фахівці поради жінці кінезіотерапію, під час якої потрібно займатися з лікарем-реабілітологом. Такий вид тренувань передбачає рухи, які допомагають організму відновлюватися. Раніше на кінезітерапію казали "лікувальна фізкультура".