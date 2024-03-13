Дружина Віктора Павліка показала, який вигляд мала до їхнього знайомства: "Хто ця людина"

Блогерка Катерина Репяхова поділилася архівним кадром, зробленим задовго до стосунків зі співаком Віктором Павліком. На фото ледь впізнати зірку інстаграму.

Катерина Репяхова не приховує, що вдавалася до корекції своєї зовнішності. Так, 29-річна блогерка зробила ринопластику та ліпофілінг і на цьому не планує зупинятися. Дівчина хоче позбутися "другого підборіддя", а ще наважилася на мамопластику. Утім, робити груди Репяхова буде лише після народження другої дитини.

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Який вигляд мала Катерина Репяхова до заміжжя

А нещодавно в мережі Катерина показала, який вигляд мала до всіх маніпуляцій. Блогерка опублікувала архівне фото з паспорта. У кадрі ледь впізнати дружину Віктора Павліка. Імовірно, знімок був зроблений багато років тому.

На фото Репяхова позує з довгим темним волоссям, у червоному піджаку і білій сорочці.

"Хто ця людина", – жартома прокоментувала знімок блогерка.

Катерина Репяхова до популярності / фото з інстаграму блогерки

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