На тлі чуток про розлучення: Катерина Кухар висловилася про стосунки з Олександром Стояновим

Вже тривалий час мережею ширяться чутки про розлучення прими-балерини Катерини Кухар з її чоловіком артистом балету Олександром Стояновим. Жінка вперше прокоментувала припущення користувачів.

Водночас Катерина висловилася і про скандал щодо виступів Олександра з виставою "Лебедине озеро", музику до якої створив російський композитор Чайковський. За словами балерини, вона не може вплинути на вибір чоловіка.

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Чи розлучається Кухар зі Стояновим

Жінка вирішила не давати конкретної відповіді на питання про розлучення з коханим. Однак, вона зазначила, що "вони йдуть різними шляхами".

Також Катерина пригадала обурення людей щодо скандалу з виступами чоловіка з виставою "Лебедине озеро" під музику російського композитора Петра Чайковського. Як повідомила Кухар, вона ніяк не впливає на творчу діяльність Стоянова, оскільки він сам має вирішувати, що йому буде краще.

Я не буду за Олександра коментувати його діяльність. Ніколи не радила йому нічого по роботі, він самодостатня доросла людина й завжди робить так, як вважає за потрібне. Тим паче зараз, ми йдемо різними шляхами,

– запевнила Катерина.

Ба більше, балерина зізналася, що Олександр єдиний, хто показує балет "Лісова пісня" на трьох континентах. Тому треба пишатися і здобутками хореографа.

Водночас треба відзначити, Стоянов єдиний продюсер, хто зараз усьому світу показує балет "Лісова пісня" на трьох континентах,

– наголосила Кухар.



Катерина Кухар і Олександр Стоянов / Фото з інстаграму хореографа

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