З'ясувалося, що причиною цього став роман моделі. Відтак, тепер дівчина не представлятиме Японію на "Міс Всесвіт".

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Кароліна Шиїно відмовилася від титулу "Міс Японія-2024"

Це рішення пов'язане з викриттями, оприлюдненими на сторінках японського видання Shukan Bunshun. У статті, опублікованій у четвер, 1 лютого, були розкриті деталі роману між моделлю та впливовим японським лікарем, який одружений.

Мені щиро шкода за ті величезні проблеми, які я заподіяла, і за зраду тих, хто мене підтримував,

– написала Кароліна.

Хто така Кароліна Шиїно

26-річна модель, яка нещодавно здобула перемогу на престижному конкурсі краси "Міс Японія-2024". Це зробило її першою натуралізованою громадянкою Японії, яка отримала такий титул.

Відомо, що Кароліна родом з Тернополя. Вона переїхала до Японії у віці п'яти років разом зі своєю матір'ю.

Зростаючи в Нагої, їй спершу було важко адаптуватися в школі, але згодом все налагодилося.

"Мені було трошки тяжко, тому що вдома українською говорять, а у школі – японською. Я думаю японською, але у мене немає японської крові", – розповіла модель.