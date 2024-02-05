З'ясувалося, що причиною цього став роман моделі. Відтак, тепер дівчина не представлятиме Японію на "Міс Всесвіт".
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Кароліна Шиїно відмовилася від титулу "Міс Японія-2024"
Це рішення пов'язане з викриттями, оприлюдненими на сторінках японського видання Shukan Bunshun. У статті, опублікованій у четвер, 1 лютого, були розкриті деталі роману між моделлю та впливовим японським лікарем, який одружений.
Мені щиро шкода за ті величезні проблеми, які я заподіяла, і за зраду тих, хто мене підтримував,
– написала Кароліна.
Хто така Кароліна Шиїно
- 26-річна модель, яка нещодавно здобула перемогу на престижному конкурсі краси "Міс Японія-2024". Це зробило її першою натуралізованою громадянкою Японії, яка отримала такий титул.
- Відомо, що Кароліна родом з Тернополя. Вона переїхала до Японії у віці п'яти років разом зі своєю матір'ю.
- Зростаючи в Нагої, їй спершу було важко адаптуватися в школі, але згодом все налагодилося.
"Мені було трошки тяжко, тому що вдома українською говорять, а у школі – японською. Я думаю японською, але у мене немає японської крові", – розповіла модель.
- Водночас минулого року Шиїно офіційно стала громадянкою Японії.
- В Україні дівчина востаннє була у 2018 році, втім планує приїхати після закінчення війни.