Річ у тім, що деякі користувачі вважають, що не може дівчина з європейською зовнішністю представляти Японію на міжнародній арені. Натомість сама Кароліна вважає себе японкою як за мовою, так і за думками.

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Кароліна Шиїно перемогла у конкурсі "Міс Японія"

Дівчина увійшла в історію як перша натуралізована громадянка Японії, яка здобула перемогу в конкурсі краси. Відомо, що модель тепер представлятиме країну на "Міс Всесвіт".

Мені доводилося стикатися з дискримінацією і бар'єрами, які часто заважають сприймати мене, як японку. Тому я сповнена вдячності за те, що на цьому конкурсі мене визнали японкою,

– поділилася дівчина.

Кароліна наголосила, що виступає за таке суспільство, де людину не оцінюють за зовнішністю і додала, що є японкою за мовою, і за думками.

Водночас тріумф Шиїно на конкурсі "Міс Японія" викликав широку дискусію в мережі: одні користувачі висловили обурення перемогою людини, яка не має етнічного зв'язку з Японією і має європейську зовнішність, а інші підтримали перемогу Кароліни.

У заяві, зробленій Ай Вада, організаторкою конкурсу, підкреслили, що Шиїно стала переможницею, завоювавши величезну довіру суддів. На це рішення в першу чергу вплинуло її виняткове володіння японською мовою, оскільки вона вільно говорить і красномовно пише.

Коли Кароліна Шиїно переїхала до Японії

Дівчина родом з Тернополя, переїхала в Японію у віці п'яти років. Цей переїзд відбувся, коли її мати вступила в шлюб з японцем. Відтоді дівчинку виховували у місті Нагоя.

Цікаво, що японське громадянство Кароліна Шиїно отримала минулого року.