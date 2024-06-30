Скандальний репер Каньє Вест прилетів до Москви, – росЗМІ

30 червня 2024, 14:10
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Відомого американського репера Каньє Веста помітили в російській столиці – Москві. 29 червня, він прибув туди з особливої нагоди.

Про це стало відомо від російської продюсерки Яни Рудковської. Вона навіть заявила, що співак приїхав з концертом, але це не підтвердилося.

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Вест прилетів з США до Росії, де зупинився в одному з готелів. Каньє з охороною побачили біля його тимчасового помешкання.

Зупинився у самому серці столиці! Схрестили пальці по шоу! Мегакрутий він, звісно! Що тут взагалі казати,
– зазначила Рудковська.


Каньє Вест у Росії / Скриншот з відео

Втім, бажання росіянки не є реальністю. Річ у тім, що Каньє прибув до Москви не через концерт, а через день народження скандального дизайнера Гоші Рубчинського, з яким пів року тому розпочав співпрацю.

29 червня, чоловік відзначив 40-річчя. До того ж на святкуванні були присутні тільки родичі путініста та його друзі, серед яких і скандальний американець. Також Вест нібито познайомився з мамою Рубчинського у сімейному будинку.


Каньє Вест і Гоша Рубчинський / Фото Рос ЗМІ

Вже 30 червня, Гоша і Каньє гуляли Москвою та згодом планують провести час з друзями. Ймовірно, дружина Веста, Б'янка Цензорі прилетіла до Росії разом з репером.

Що відомо про співпрацю Каньє Веста з Рубчинським

  • У грудні 2023 року стало відомо, що Гоша долучився до бренду Yeezy, який заснував репер. Рубчинський став керівником відділу дизайну.
  • Чоловік став помітною фігурою в індустрії моди. Він розпочав свій шлях з розробки дизайну вуличного одягу. Згодом став фотографом і засновником однойменного бренду.
  • Втім, у 2018 році Гоша потрапив у скандал, де неповнолітній хлопець звинуватив росіянина у вимаганні інтимних фото. Пізніше з'явився інший чоловік, який стверджував те саме. Однак, Рубчинський заперечив усі слова хлопців.

Автор: Влада Пономарьова