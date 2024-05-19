Камалія відзначила 47-річчя разом з найріднішою людиною: чуттєве відео

18 травня відома співачка Камалія святкувала 47-річчя. З цієї нагоди артистка зізналася, що відзначила свій день народження разом з мамою.

Водночас виконавиця розповіла, що її доньки Арабелла та Мірабелла не змогли бути присутніми на святі. Річ у тім, що дівчата наразі перебувають у Великій Британії, коли артистка – в Україні.

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Як Камалія відзначила 47-річчя

Камалія опублікувала пост, де поділилася, що в неї немає святкового настрою через війну в Україні. Втім, співачка відзначила 47-річчя в колі своєї матері.

До того ж виконавиця зізналася, що її ненька привітала з любов'ю та материнським теплом. Артистка показала відео, на якому обіймає свою найріднішу людину та тримає букет квітів.

У цей день я знайшла підтримку в обіймах мами, яка привітала мене з такою теплотою та материнською любов'ю. Її слова та обійми стали для мене найбільшим подарунком,

– зазначила співачка.

Втім, Камалія розповіла, що не змогла відсвяткувати день народження разом з доньками – Арабеллою та Мірабеллою, оскільки дівчата перебувають у Лондоні. Водночас співачка мріє про той день, коли матиме можливість відзначити день народження у колі сім'ї в повному складі.

Я мрію про той день, коли зможу відзначати свій день народження разом з доньками, у мирній і щасливій Україні. Нехай цей день настане якнайшвидше. Дякую всім за вашу любов та підтримку,

– поділилася Камалія.

Реакція мережі

Шанувальники засипали артистку привітаннями з днем народження. Водночас вони побажали Камалії щастя, здоров'я та миру.

"Камаліє, з днем народження вас. Ви людина з великим серцем і завдяки вам перемога обов'язково буде і ви відсвяткуєте день народження з доньками і найріднішими людьми для вас!!! Ви гордість України";

"З Днем Народження! Міцного здоров'я та мирного неба";

"Вітаємо з Днем народження! Дякуємо за все, що ви робите для України";

"Вітаю з Днем народження! Щастя вашій родині і величезне дякую за допомогу нашій країні у цей важкий час";

"Бажаю здоров'я, миру, незламності, щастя, процвітання!".

Що відомо про місце перебування доньок Камалії