У відео з зустрічі матері з доньками помітно, що вони раді бачити одне одного. Камалія наголосила, що відчуває себе найщасливішою мамою у світі.
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Як пройшла зустріч Камалії з донечками
У відео, яке артистка виставила в мережу, видно, як Арабелла і Мірабелла біжать до мами та обіймаються з нею. Дівчата на цих кадрах виглядають дуже щасливими.
Ваш сміх та радісні обійми – це все, що мені потрібно для щастя. Кожен момент з вами наповнений любов'ю та теплом, і я відчуваю себе найщасливішою мамою у світі. Обіцяю, що кожну хвилину нашого часу разом зроблю незабутньою. Люблю вас до нескінченності,
– зазначила виконавиця.
Де зараз живуть доньки Камалії
- Арабелла і Мірабелла, яким по 10 років, наразі проживають з батьком Мохаммадом Захуром у Лондоні й відвідують престижну школу міста.
- На це рішення батьків вплинула повномасштабна війна, що триває в Україні.
- Виконавиця розповідала, що її доньки повернуться до Києва, як тільки ситуація в країні стабілізується.
- Прикметно, що сама Камалія залишається в Україні, продовжуючи тут свою творчість.