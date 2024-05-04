У відео з зустрічі матері з доньками помітно, що вони раді бачити одне одного. Камалія наголосила, що відчуває себе найщасливішою мамою у світі.

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Як пройшла зустріч Камалії з донечками

У відео, яке артистка виставила в мережу, видно, як Арабелла і Мірабелла біжать до мами та обіймаються з нею. Дівчата на цих кадрах виглядають дуже щасливими.

Ваш сміх та радісні обійми – це все, що мені потрібно для щастя. Кожен момент з вами наповнений любов'ю та теплом, і я відчуваю себе найщасливішою мамою у світі. Обіцяю, що кожну хвилину нашого часу разом зроблю незабутньою. Люблю вас до нескінченності,

– зазначила виконавиця.

Де зараз живуть доньки Камалії