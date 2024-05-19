В то же время исполнительница рассказала, что ее дочери Арабелла и Мирабелла не смогли присутствовать на празднике. Дело в том, что девушки сейчас находятся в Великобритании, когда артистка – в Украине.
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Как Камалия отметила 47-летие
Камалия опубликовала пост, где поделилась, что у нее нет праздничного настроения из-за войны в Украине. Впрочем, певица отметила 47-летие в кругу своей матери.
К тому же исполнительница призналась, что ее мать поздравила с любовью и материнским теплом. Артистка показала видео, на котором обнимает своего родного человека и держит букет цветов.
В этот день я нашла поддержку в объятиях мамы, которая поздравила меня с такой теплотой и материнской любовью. Ее слова и объятия стали для меня самым большим подарком,
– отметила певица.
Впрочем, Камалия рассказала, что не смогла отпраздновать день рождения вместе с дочерьми – Арабеллой и Мирабеллой, поскольку девушки находятся в Лондоне. В то же время певица мечтает о том дне, когда будет иметь возможность отметить день рождения в кругу семьи в полном составе.
Я мечтаю о том дне, когда смогу отмечать свой день рождения вместе с дочками, в мирной и счастливой Украине. Пусть этот день наступит как можно быстрее. Спасибо всем за вашу любовь и поддержку,
– поделилась Камалия.
Реакция сети
Поклонники засыпали артистку поздравлениями с днем рождения. В то же время они пожелали Камалии счастья, здоровья и мира.
- "Камалия, с днем рождения вас. Вы человек с большим сердцем и благодаря вам победа обязательно будет и вы отпразднуете день рождения с дочками и самыми родными людьми для вас!!! Вы гордость Украины";
- "С Днем Рождения! Крепкого здоровья и мирного неба";
- "Поздравляем с Днем рождения! Спасибо за все, что вы делаете для Украины";
- "Поздравляю с Днем рождения! Счастья вашей семье и огромное спасибо за помощь нашей стране в это трудное время";
- "Желаю здоровья, мира, несокрушимости, счастья, процветания!".
Что известно о месте пребывания дочерей Камалии
- 10-летние Арабелла и Мирабелла живут с отцом Мохаммадом Захуром в Лондоне. Там девочки посещают престижную школу британской столицы.
- На это решение родителей повлияла полномасштабная война, продолжающаяся в Украине.
- По словам Камалии, ее дочери вернутся в Киев, когда стабилизируется ситуация в стране.
- В то же время артистка сейчас находится в Украине.