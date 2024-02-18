Зірка показала, як проводить час з дівчатами. Цікаво, що в грудні виконавиця їздила на відпочинок з дочками в Альпи.

До теми Сподіваюся, що знову чутиму, – Камалія повідомила про екстрену госпіталізацію

Камалія з доньками в Україні

Співачка опублікувала відео з Арабеллою та Мірабеллою. У ролику знаменитість показала, як проходить тренування дівчат з гімнастики.

Я знову у Києві. І Арабелла тут, і Мірабелла. Це щастя бути разом із найріднішими людьми – бажаю цього і всім вам,

– наголосила артистка.

Де живуть доньки Камалії