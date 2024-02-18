Зірка показала, як проводить час з дівчатами. Цікаво, що в грудні виконавиця їздила на відпочинок з дочками в Альпи.
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Камалія з доньками в Україні
Співачка опублікувала відео з Арабеллою та Мірабеллою. У ролику знаменитість показала, як проходить тренування дівчат з гімнастики.
Я знову у Києві. І Арабелла тут, і Мірабелла. Це щастя бути разом із найріднішими людьми – бажаю цього і всім вам,
– наголосила артистка.
Де живуть доньки Камалії
- 10-річні Арабелла і Мірабелла наразі проживають зі своїм батьком у Лондоні. Дівчатка відвідують престижну школу в місті.
- Рішення переїхати за кордон зіркові батьки прийняли через широкомасштабну війну в Україні.
- Водночас Камалія, як і її доньки, дуже хочуть жити разом. За словами співачки, дівчата повернулися додому до Києва, як тільки ситуація в країні стабілізується.
- Відомо, що Арабелла й Мірабелла влітку вже приїжджали додому.
- Важливо зазначити, що сама артистка продовжує жити й працювати в Україні.