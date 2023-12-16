Тепер виконавиця ділиться з підписниками кадрами з зимової відпустки. Зіркова матуся з доньками катається на лижах, вони відвідують різдвяні ярмарки та весело проводять час.

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Камалія з доньками відправилась на відпочинок

Знаменитість опублікувала відео з підйомника, вони з дівчатами були одягнені в гірськолижне вбрання та готувались кататись на лижах.

Нарешті ми в Альпах! Як чудово подорожувати з доньками...Скоро на лижі, а потім – на різдвяний базар з маковими кренделями, дитячим пуншем та українським "Щедриком", правда, англійською. А скільки тут іграшок та ялинкових прикрас: просто рай для моїх дівчаток,

– зазначила співачка.

Де зараз живе Камалія та її доньки