Тепер виконавиця ділиться з підписниками кадрами з зимової відпустки. Зіркова матуся з доньками катається на лижах, вони відвідують різдвяні ярмарки та весело проводять час.
Не пропустіть Це надовго, – Андрій Хливнюк, який воює в ЗСУ, висловився про війну та мобілізацію
Камалія з доньками відправилась на відпочинок
Знаменитість опублікувала відео з підйомника, вони з дівчатами були одягнені в гірськолижне вбрання та готувались кататись на лижах.
Нарешті ми в Альпах! Як чудово подорожувати з доньками...Скоро на лижі, а потім – на різдвяний базар з маковими кренделями, дитячим пуншем та українським "Щедриком", правда, англійською. А скільки тут іграшок та ялинкових прикрас: просто рай для моїх дівчаток,
– зазначила співачка.
Де зараз живе Камалія та її доньки
- 10-річні Арабелла та Мірабелла живуть зі своїм батьком у Лондоні. Дівчата там навчаються в одній з елітних шкіл. Камалія пояснила, що це рішення було прийнято через війну в Україні.
- Водночас співачка дуже хоче, щоб її доньки повернулися додому. Дівчата теж сумують за домом. Тож артистка наголосила, коли ситуація в країні стабілізується її доньки переїдуть назад до Києва.
- Зазначимо, що Камалія залишається в Україні.