Приклад для нас усіх, – Камалія привітала батька з 70-річчям і показала спільне фото з ним

20 липня, батько української співачки Камалії святкує день народження. Чоловікові виповнилося 70 років.

З цієї нагоди артистка присвятила йому пост та ніжні рядки. Виконавиця розповіла про патріотизм тата, який народився у Москві.

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Вона показала рідкісне фото зі своїм батьком. На кадрі Камалія, вбрана у рожеву сукню, обіймає рідну людину та усміхається в камеру. Співачка поділилася, що він закінчив Чернігівське військове авіаційне училище та став військовим льотчиком. Коли чоловіку пропонували служити в Росії, то батько артистки відмовився і залишився в Україні, яка стала для нього батьківщиною.

Сьогодні твій день, і я хочу нагадати, який ти крутий! Ми з мамою дуже багато їздили разом з тобою по різних країнах, містах і гарнізонах, і ці спогади завжди будуть у нашій пам'яті. Хоча ти народився в Москві, ти справжній патріот України. Ти вибрав залишитися й першим очолив безпеку повітряного руху в Україні,

– розкрила виконавиця.

За словами Камалії, її батько після початку вторгнення вирішив не тікати з країни, а продемонструвати свій патріотизм. Водночас він розірвав зв'язки з сестрою, яка живе в Москві.

Твій патріотизм виявився навіть в особистих стосунках. Ти справжній молодець і приклад для всіх нас,

– підсумувала артистка.

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