У зірки був рак грудей. Вона вперше детально розповіла про своє захворювання та лікування.

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Так, за словами Камалії, у неї діагностували рак грудей на ранній стадії. Співачка поділилася, що пройшла комплексне лікування, яке включало хімієтерапію у формі таблеток, хірургічне втручання та променеву терапію. Завдяки своєчасному виявленню хвороби та належному лікуванню, артистці вдалося подолати рак.

Я пережила онкологію грудей. Чотири роки тому. Але дуже вчасно її знайшли й помітили. Там, де була пухлина, у мене була перша стадія. Я пережила хімію в таблетках, операцію й опромінення,

– зазначила виконавиця.

Це зізнання стало несподіванкою для шанувальників, оскільки Камалія раніше не розголошувала цю інформацію.

Інтерв'ю з Камалією: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Віктор Нікіфоров, зірка "Голосу країни", теж розповів про свій діагноз – лімфома Ходжкіна 2-го ступеня. Артист поділився, що поголив голову через лікування. Наразі музикант проходить курс хімієтерапії в Інституті раку і повідомив, що почувається добре.