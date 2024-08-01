Автор проєкту Gorim! зазначив, що змінив свій імідж через лікування онкології. Відомо, що артист поголив голову за місяць до оголошення про своє захворювання.

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За словами Віктора, він проходить хімієтерапію в Інституті раку. Нікіфоров зауважив, що поки не потребує фінансової допомоги. Попри складне лікування, чоловік почувається добре.

Ділюся з вами цим, бо зараз це важливий аспект мого життя і це важко буде приховати, особливо з часом лікування. Тож до мого музичного і творчого життя, за яким ви слідкуєте, зараз ще додадуться ще деякі речі з проходження лікування і моєї боротьби з хворобою,

– поділився музикант.

Учасник "Голосу країни" наголосив, що боротьба з раком в його сім'ї та друзів – вже пройдений етап. Він підкреслив, що обов'язково здолає хворобу та пообіцяв продовжити створювати музику.

Зазначимо, Віктор Нікіфоров став зіркою двох сезонів шоу "Голос країни" – 7-го та 11-го. Чоловік був у командах Сергія Бабкіна та Тіни Кароль. Попри те, що артист не став фіналістом, він продовжив займатися музикою. Так, він разом з Павлом Зеленовим створив проєкт Gorim!