Дизайнер Руслан Панчук опублікував на своїй сторінці фото у військовій формі. Однак він ніяк не прокоментував цю публікацію.

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На фото Руслана Панчука відреагували українські знаменитості та відомі дизайнери: Джамала, Наталія Каменська, Ельвіра Гасанова, бренди Lake та LUVI.



Руслан Панчук / Фото з інстаграму Руслана Панчука

Руслан Панчук – відомий український дизайнер та майстер з вишивки. Він став відомий у 2016 році, після перемоги Джамали на Євробаченні. Адже саме Панчук був автором вишивки на сценічному костюмі співачки.

Руслан Панчук також був автором вишитої сорочки, яку одягнула Олена Зеленська у День Незалежності 2023. На вишиванці зображені янголи, пташки та квіти. Для цього дизайнер використав дев'ять традиційних технік вишивки.



Зеленська у вишиванці авторства Руслана Панчука / Фото з телеграму першої леді

Руслан Панчук навчався в Інституті декоративно-прикладного мистецтва за спеціалізацією "Художня вишивка". Він співпрацював з багатьма українськими дизайнерами та вітчизняними брендами: Іваном Фроловим, Артемом Климчуком, Лілією Літковською та іншими.