Роман Щербан розповів, що актори каналу "Леви на джипі" продовжують підтримувати зв'язок з Андрієм Лузаном. Гуморист розповів, як його колега готувався до мобілізації раніше.

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Ми підтримуємо з ним зв'язок. Це рішення було виважене, максимально обдумане. Він готувався до цього: скуповував собі спорядження і проходив курси стрільби, їздив на полігон, дізнавався і довідувався все, що йому знадобиться. Тепер настав той час, що він мобілізувався, залишивши всі справи на каналі на нас,

– поділився Роман Щербан.

Комік додав, що в Андрія інший розпорядок дня, тому спілкуються вони набагато менше, ніж раніше. Але його дух та запал на рівні.

"Щоразу, коли ми з ним зв'язувалися, він завжди у піднесеному настрої, з там чітким поглядом і розумінням де він, чим він займається і що йому робити далі", – поділився Щербан.

Андрій Лузан був лідером проєкту, тому з його відходом усі справи з виготовлення контенту, співпраці з рекламодавцями та благодійними організаціями лягли на плечі коміків. Роман Щербан зауважив, що рішення Андрія надихнуло і їх пройти військовий вишкіл, однак зараз вони зосереджені на роботі з ютуб-каналом. Адже його потенціал не хочеться втрачати.

Крім того, Роман Щербан розсекретив, що тепер лідерство перейшло Миколі Зирянову. Таке рішення прийняли тому, що Андрій Лузан саме з ним починав створення каналу "Леви на джипі".