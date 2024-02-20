Українська співачка Jerry Heil похвалилася новим здобутком. Її пісні найбільше слухали на стримінговій платформі Spotify в Україні.
До слова Jerry Heil вперше відреагувала на скандал через витрачені 11 мільйонів на Нацвідбір-2024
Jerry Heil найбільше слухають на Spotify
Артистка подякувала шанувальникам за прослуховування та потішилась тому, як українська музика "починає входити в глобальну".
Jerry Heil – найпопулярніша українська артистка на Spotify. Сказати, що я вражена, я вдячна, я щаслива — це так недостатньо! Дякую вам, це ви наслухали! Я просто неймовірно радію, що те, що відчуваю і пишу я, резонує в вас! Це найбільша у світі любов,
– розповіла Jerry Heil.
Jerry Heil / Фото з інстаграму Jerry Heil
Колеги та прихильники привітали співачку у коментарях:
- "Моя мишка! Вітаю тебе, сонечко";
- "Пишаюся!";
- "Ти цього варта! Це велика праця!";
- "Пишаюсь і пішла послухаю ще на Apple Music";
- "Далі – більше".
Jerry Heil та alyona alyona представлять Україну
- alyona alyona & Jerry Heil пройшли у фінал Національного відбору на Євробачення у грудні, а вже після представлення пісні стали фаворитками не тільки в Україні, але і Європі.
- 3 лютого співачки у дуеті перемогли у фіналі Національного відбору на Євробачення. Вони отримали 10 балів від суддів та 11 балів від глядачів. Саме за alyona alyona & Jerry Heil проголосували зі значним відривом порівняно з іншими фіналістами.
- Попри закиди у несправедливій перемозі дует українських співачок вже підписав контракт з Суспільним мовником, а тому вони є офіційними представницями країни на Євробаченні