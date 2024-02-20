Українська співачка Jerry Heil похвалилася новим здобутком. Її пісні найбільше слухали на стримінговій платформі Spotify в Україні.

До слова Jerry Heil вперше відреагувала на скандал через витрачені 11 мільйонів на Нацвідбір-2024

Jerry Heil найбільше слухають на Spotify

Артистка подякувала шанувальникам за прослуховування та потішилась тому, як українська музика "починає входити в глобальну".

Jerry Heil – найпопулярніша українська артистка на Spotify. Сказати, що я вражена, я вдячна, я щаслива — це так недостатньо! Дякую вам, це ви наслухали! Я просто неймовірно радію, що те, що відчуваю і пишу я, резонує в вас! Це найбільша у світі любов,

– розповіла Jerry Heil.



Jerry Heil / Фото з інстаграму Jerry Heil

Колеги та прихильники привітали співачку у коментарях:

"Моя мишка! Вітаю тебе, сонечко";

"Пишаюся!";

"Ти цього варта! Це велика праця!";

"Пишаюсь і пішла послухаю ще на Apple Music";

"Далі – більше".

Jerry Heil та alyona alyona представлять Україну