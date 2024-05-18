Jerry Heil та режисер "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов зустрілися у Каннах: захопливе фото
Джерело:Jerry Heil
Представниця України на Євробаченні-2024 Jerry Heil познайомилась з режисером "20 днів у Маріуполі" Мстиславом Черновим. Мережа вибухнула захватом від їхнього спільного фото.
Українське кіно та українська музика торують шлях до світової індустрії. Це доводять Jerry Heil і Мстислав Чернов, які презентували країну на різних майданчиках цього року.
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Jerry Heil зустрілась з Мстиславом Черновим
Представниця України на Євробаченні-2024 Jerry Heil розповіла, що познайомилась з Мстиславом Черновим на українському заході на Каннському кінофестивалі. Співачка поділилась спільним фото.
Я завжди мріяла, щоб українська музика стала частиною глобальної індустрії. Зараз це стає реальністю! Водночас шлях у світ пробиває собі й українське кіно. Мстислав та його неймовірно працьовита команда не просто отримали Оскар – вони вразили світ! Це необхідно сьогодні, як ніколи! – підкреслила Jerry Heil.
Артистка додала, що українська культура зараз об'єднує світ своєю глибиною та щирістю. Вона зауважила, що бути сучасною українкою – це і випробування, і велика нагорода.
Jerry Heil та Мстислав Чернов / Фото з інстаграму Jerry Heil
Мережа бурхливо відреагувала на спільне фото Jerry Heil та Мстислава Чернова. Користувачі кажуть, що ці дві особистості відіграють важливу роль у становленні української культури.
- "Фото дня: майбутня володарка Греммі і кінорежисер оскароносець";
- "Найкраща! Дякую за все що робиш";
- "Майбутня володарка заслуженого Grammy та володар Оскару. Яно, ти богиня".
Що відомо про зірок на фото
- Jerry Heil стала однією з представниць України на Євробаченні-2024. Вона у дуеті з alyona alyona виступила на пісенному конкурсі з піснею Teresa & Maria. Побивши рекорд, дівчата пройшли до великого фіналу. Вже на останньому етапі Євробачення українські артистки гідно представили країну та посіли 3 місце за результатами.
- Мстислав Чернов – режисер документального фільму "20 днів у Маріуполі". Він працював над стрічкою разом із фотографом Євгеном Малолєткою та журналісткою-продюсеркою Василисою Степаненко. Чернов став першою особою в історії українського кіно, яка отримала премії Оскар і BAFTA.