8 років у конфлікті: Іво Бобул різко відреагував на публічне приниження від Василя Вірастюка

Співак Іво Бобул має давній конфлікт зі спортсменом Василем Вірастюком. Втім, важкоатлет нещодавно знову негативно висловився про артиста, на що виконавець різко відреагував.

За словами Бобула, до нього не мають так ставитися, бо він народний артист України. До того ж співак вимагає поваги до себе, а не іронії.

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Іво зауважив, що ображений на спортсмена. Слова та вчинки Василя артист не може забути.

Хто він Вірастюк? Образи, яку він мені наніс зі своїми друзями, я не забув. І ображати мене не треба ніколи, бо за це дуже дорого можна заплатити,

– наголосив виконавець.

Водночас Бобул підкреслив, що має гарні стосунки з іншими зірками. Так, Іво підтримує зв'язок з абсолютним чемпіоном у надважкій вазі Олександром Усиком. Боксер телефонує співакові, оскільки тренується під його пісні.

Я йому дзвоню. Кажу: "Братику, я тобі дуже вдячний. Хотів би, щоб мої пісні дали тобі сили, бо в них є вся сила народу". Є ж нормальні люди, правда? Чому не можна так?

– розповів Іво.

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