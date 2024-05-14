Іванна Онуфрійчук розсекретила стать первістка: чуттєве відео

Телеведуча Іванна Онуфрійчук вперше вагітна. Зірка влаштувала гендер-паті, де стало відомо стать її першої дитини з Алмазом.

Українська ведуча, яка живе у Швейцарії, напередодні народження первістка влаштувала гендер-паті. Іванна Онуфрійчук разом зі своїм чоловіком Алмазом запросила найрідніших людей на святкування.

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Ведучий гендер-паті підготував чуттєву промову для подружжя та всієї родини. Пара зробила також кілька обманок, щоб заінтригувати гостей свята. Іванні також приготували розкішний торт світло-коричневого кольору, прикрашений крихітними їстівними ведмедиками.

Наприкінці свята Іванна Онуфрійчук та її чоловік вийшли на подвір'я, де послухали чуттєвий аудіозапис, у якому малюк начебто звернувся до батьків та всієї сім'ї. Наприкінці голос промовив: "Незабаром побачимося, мої рідненькі. Ваш синочок".

Іванна та Алмаз випустили дим блакитного кольору. Отже, у подружжя народиться син.

Наше найбільше у світі щастя. Дякую, що обрав нас своїми батьками, синочок,

– написала Іванна Онуфрійчук.

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